Capodanno a Cagliari, fuochi d’artificio silenziosi “per rispettare gli animali”

Fuochi d’artificio sì. Ma silenziosi. L’annuncio è dell’assessore al Turismo Alessandro Sorgia: “Quest’anno alla mezzanotte in punto dal molo di ponente si svolgerà lo spettacolo di fuochi d’artificio che avrà inizio alla mezzanotte in punto e durerà 15 minuti circa. Nel rispetto dei tanti animali domestici, abbiamo previsto esclusivamente i rumori dei fuochi, senza gli enormi boati di alcune feste pirotecniche: lo spettacolo che non fa male agli animali.

I festeggiamenti del Capodanno si articoleranno su 3 piazze cittadine che insistono su tutti e quattro i quartieri storici della città.

La piazza principale sarà Piazza Yenne e il Largo carlo Felice, a cavallo tra il quartiere di Stampace e quello della Marina, mentre le due piazze ulteriori saranno Piazza San Giacomo, nel quartiere di Villanova, e piazza Santa Croce, nel quartiere di Castello.

In tutte e tre le piazze l’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 22.30, con la performance del cantante o del gruppo principale che si concluderà alle 00.10, superando quindi la mezzanotte, a cui seguiranno i dj set che dalle 00.10 giungeranno fino alle ore 01.30.

PROGRAMMA PIAZZA YENNE:

Dalle 22.30 alle 00.05 VINICIO CAPOSSELA (CANTAUTORE)

Dalle 00.10 alle 01.30 DJ NICOLA MUSU (DJ SET)

PROGRAMMA PIAZZA SAN GIACOMO:

Dalle 22.30 alle 00.05 MAMBO DJANGO (GRUPPO MUSICALE)

Dalle 00.10 alle 01.30 DJ FOXI & HENRY (DJ SET)

PROGRAMMA PIAZZA SANTA CROCE:

Dalle 22.30 alle 00.05 SMASH HITS (GRUPPO MUSICALE)

Dalle 00.10 alle 01.30 DJ FOXI & HENRY (COVER BAND – MUSICA POP E DANCE INTERNAZIONALE)