Capodanno a Cagliari, ci siamo: in arrivo il verdetto della commissione e il nome della star di San Silvestro

Ancora pochi giorni per conoscere chi e come organizzerà il Capodanno in piazza a Cagliari: per inviare le proposte ci sono ancora sette giorni, fino a giovedì 14, poi il giorno successivo, venerdì 15 novembre, si riunirà la commissione di gara che, dopo aver analizzato tutte le proposte, assegnerà l’incarico per l’organizzazione del Capodanno diffuso.

Sui nomi degli artisti, considerando il budget di circa 300mila euro da spalmare però in più piazze e in più giorni, è molto difficile che a scaldare la notte più lunga dell’anno ci siano super big, a meno che gli organizzatori non riescano a far lievitare il budget a disposizione grazie all’apporto dei privati, novità di quest’anno.

Quattro le piazze che quest’anno saranno coinvolte (Yenne, San Giacomo, Garibaldi e Santa Croce) in tre giorni. Unico nome di richiamo a livello nazionale sarà l’artista che si esibirà in piazza Yenne nella notte di San Silvestro, per il resto sarà dato spazio agli artisti sardi.