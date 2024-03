Capo Pecora, una Caretta caretta salvata da tre giovani di Villacidro

Salvata una Caretta caretta da tre giovani di Villacidro: ha un arto gravemente ferito sicuramente “da una delle tante reti da posta abbandonate che giacciono nei nostri fondali, l’abbiamo chiamato Pasquale un po’ per il periodo e un po’ perché è stata ritrovata nel sito di Pasquali Serra” spiega Fabio, operatore dell’Agenzia Forestas. La tartaruga è stata rinvenuta ieri, ora si trova al centro di recupero del Sinis. “Tutto questo è stato possibile proprio perché in Sardegna è presente una Rete di eccellenza, coordinata dal competente Servizio dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, il cui funzionamento è finanziato dalla Regione Sardegna con un contributo ordinario annuale complessivo di 160 mila euro, ripartito tra i Centri di recupero e primo soccorso della Rete regionale per le attività di soccorso, cura, riabilitazione della fauna marina e gestione degli eventi straordinari di nidificazione” ha specificato Marco Porcu, assessore regionale uscente all’ambiente.

Una attenzione per la Rete che è stata notevolmente aumentata, con l’attribuzione di due contributi straordinari, uno nel 2021, pari ad 303 mila euro ed uno nel 2023, pari a 480 mila euro, entrambi destinati alla riqualificazione e al potenziamento dei Centri, alle iniziative straordinarie di ricerca sperimentale dei siti di nidificazione, mediante l’utilizzo di cani e droni, al monitoraggio satellitare degli esemplari riabilitati e rimessi in libertà, oltre che alle attività di comunicazione istituzionale e di scambio, anche internazionale, delle conoscenze.

“Da ultimo, non perché meno importante, alla fine del 2023, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ha finalmente istituzionalizzato, con apposito provvedimento legislativo, la Rete Regionale e le sue attività, fino ad allora portate avanti in virtù di meri accordi tra le istituzioni coinvolte”. Un auspicio rivolto al futuro, ossia che “l’attività della Rete continui ad essere adeguatamente valorizzata, in un’ottica di tutela del nostro mare e delle specie protette presenti”.