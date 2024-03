Cagliari, tavolini abusivi: stop a drink e cappuccini all’aperto al Pablo Caffè di Castello

Tavolini abusivi. Stangata al Pablo Caffè, il noto locale di Castello frequentato dai turisti che amano godersi drink e caffè davanti al panorama di piazza Mundula, a due passi da palazzo Regio.

Nel mirino della polizia municipale stavolta è finita la società “Pablo Caffè di P. F. M.”. Gli agenti il 20 febbraio scorso alle ore 15:30, hanno trovato in piazza Mundula 73 mq del suolo pubblico (area pedonale) occupati da mediante un gazebo, ventidue sedie e cinque tavoli accatastati, un bancone, tre ombrelloni aperti (3 m. x 3m.), due ombrelloni chiusi, sei tavoli, ventitré sedie e sette fioriere, appartenenti al locale Pablo Caffè di via Martini.

Il in difformità dalla concessione rilasciata dal comune di Cagliari che prevede, come si legge dai documenti, un’occupazione di 39, 90 mq. Secondo da quanto accertato dalla Polizia Locale emerge quindi l’occupazione in eccedenza per mq 33,10 rispetto alla superficie concessa di mq 39,90 e quindi superiore al 30% rispetto al limite assegnato con la concessione vigente. Riscontrato anche il superamento della densità degli allestimenti concessi e indicati nella concessione (un gazebo, un bancone, 7 fioriere, 12 sedie e 1 ombrellone non autorizzati).

Così ora il locale avrà la sospensione della concessione del suolo pubblico per 33 giorni, dal 19 marzo al 20 aprile 2024 compreso. Durante i quali dovrà rimuovere dallo spazio concesso tutti gli arredi e non potrà dunque servire drink e caffè all’aperto.