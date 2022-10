Capitale europea del verde 2024, Cagliari ko: in finale vince Valencia

Cagliari perde in finale. Vince Valencia: la città spagnola sarà la Capitale verde d’Europa del 2024. L’annuncio poco fa a Grenoble, capitale in carica, sede della quindicesima edizione del prestigioso premio European Green Capital. Su 5 giudici solo 2 hanno votato per il capoluogo sardo, gli altri 3 hanno scelto Valencia. Sfuma dunque il sogno. Cagliari perde 600 mila euro, ma soprattutto il brand di “Capitale europea del verde” che avrebbe avuto un impatto importante sul turismo. Grenoble, ad esempio, quest’anno ha fatto il boom sul turismo legato ai convegni riempendo gli hotel.

A Grenoble per la premiazione erano presenti il sindaco Paolo Truzzu e il vicesindaco, con delega al Verde pubblico, Giorgio Angius. “Essere arrivati in finale, superando città più quotate è stato importante”, ha dichiarato Truzzu, “aver messo in difficoltà la giuria, come hanno sostenuto, è per noi un successo. Perché significa che stiamo facendo bene. E soprattutto è merito dei nostri concittadini. Ovviamente abbiamo l’amaro in bocca. Ma questo risultato è uno stimolo a fare ancora meglio.”

”Ce la siamo giocata, ma Valencia aveva risorse maggiori e negli ultimi anni si è ammodernata grazie a eventi importanti”, ha dichiarato Angius, “addirittura sulle implementazioni del verde noi eravamo davanti a loro. Peccato. Sarebbe stato eccezionale”