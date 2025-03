La prima settimana di attività del nuovo mercato provvisorio in piazza Nazzari ha messo in crisi la viabilità di via Sant’Alenixedda, già congestionata. Nonostante le modifiche alle linee del trasporto pubblico introdotte dal Comune e da CTM per migliorare l’accesso al mercato, il traffico resta paralizzato. Per alleviare il problema, il parcheggio a pagamento di Sant’Alenixedda è stato ampliato a 173 stalli, con solo cinque posti per disabili e 15 per le moto. Altri parcheggi sono disponibili in zona, tra via Sant’Alenixedda, piazza Giovanni XXIII e il multipiano di via Manzoni. Inoltre, Parkar gestirà anche un secondo parcheggio su due piani con 270 stalli. Nonostante queste misure, la situazione è critica, soprattutto per le due ruote. L’unico spazio dedicato alle moto coincide con una fermata del CTM, mentre la segnaletica verticale è coperta dall’asfalto, aumentando la confusione. Senza alternative, molti motociclisti parcheggiano in divieto di sosta. È così che Cagliari continua a penalizzare le due ruote, aggravando un problema già evidente.