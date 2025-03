Il Comune di Pula ha recentemente ottenuto in concessione dalla Regione Sardegna due importanti aree costiere: il terreno retrostante la spiaggia di Su Stangioni, situato nei pressi della foce del Rio Mannu, in località Santa Vittoria, e l’Isola di San Macario. L’amministrazione comunale aveva espresso alla Regione il desiderio di acquisire questi beni con l’obiettivo di recuperarli e renderli fruibili per la collettività. Grazie a un’attenta pianificazione, si punta ora alla loro valorizzazione attraverso l’ottenimento delle risorse necessarie. È stato presentato uno studio di fattibilità tecnico-economica che prevede una serie di interventi mirati. In particolare, il piano include il recupero del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’isolotto di San Macario, oltre alla realizzazione di infrastrutture che migliorino l’accessibilità e i servizi nell’area di Su Stangioni.

Fino ad oggi, l’assenza di una gestione diretta da parte del Comune aveva reso difficile sia l’applicazione di controlli, come le sanzioni per l’abbandono di rifiuti, sia la manutenzione e la pulizia dell’area. Quest’ultima, infatti, è un sito di pregio ambientale e rientra tra i Siti di Interesse Comunitario (SIC) per la tutela della biodiversità, con particolare riferimento all’avifauna locale. L’obiettivo principale è rafforzare la conservazione dell’ecosistema, riducendo le forme di inquinamento e potenziando le infrastrutture verdi. Tra le azioni previste vi sono: Rimozione delle specie infestanti per favorire la crescita della vegetazione autoctona. Ripristino della passerella in legno con un piano di calpestio rialzato, per garantire la protezione dell’habitat naturale e migliorare l’accessibilità anche per persone con difficoltà motorie. Installazione di cartellonistica plurilingue e in braille, con informazioni sulla flora e la fauna locali. Gestione del numero di nutrie, specie invasiva che minaccia l’equilibrio ambientale. Il progetto include anche la creazione di nuovi percorsi, tra cui un corridoio ciclopedonale che collegherà il centro abitato a Su Stangioni, rendendo l’area più accessibile ai cittadini e ai turisti. Inoltre, grazie a questi interventi, le scuole potranno organizzare visite guidate, offrendo agli studenti l’opportunità di conoscere da vicino un’importante area naturalistica. Con questa iniziativa, il Comune di Pula compie un passo decisivo verso una gestione sostenibile del territorio, coniugando tutela ambientale e fruizione pubblica per valorizzare il patrimonio locale.