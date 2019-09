Caos tra Regione e Abbanoa, Viale Trento attacca: “Ci asteniamo sul bilancio, è un atto di sfiducia”

“La decisione della Regione di astenersi è un atto di sfiducia nei confronti dei vertici della società. Come socio di maggioranza abbiamo chiesto chiarimenti che sono arrivati in forma generica. Ritengo importante che si arrivi quanto prima a una riorganizzazione volta all’efficienza della società. Abbiamo chiesto ad Abbanoa di presentare entro 30 giorni un piano di riorganizzazione totale e di convocare un’Assemblea straordinaria entro 45 giorni per condividere quel piano con i soci”. Così l’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia in relazione all’Assemblea dei soci di Abbanoa che ha approvato il bilancio 2018, decidendo di esprimere l’astensione e individuando nell’attività del Gestore fortissimi ritardi nella spesa per investimenti, oltre a non più tollerabili carenze nel rapporto con famiglie e imprese e a una poca incisiva azione di lotta alle perdite idriche.