Caos rifiuti a Capoterra: “Sacchetti con l’umido e ingombranti per giorni sui marciapiedi”

Capoterra – La “guerra” dei rifiuti va avanti: nuovo attacco del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda contro un servizio che “puzza” come la spazzatura non ritirata regolarmente come da contratto.

“Il duello tra cittadini e amministrazione Garau prosegue grazie alla rocambolesca gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

La protesta dei cittadini non si placa, a causa della messa in vigore del nuovo sistema di ritiro dell’immondizia, le segnalazioni sono molteplici e continue da parte di numerosi cittadini che, sull’argomento, sono veramente inferociti. Tante le critiche che vengono rivolte al sistema di raccolta, oltre alla scarsa organizzazione della Teknoservice, si evidenzia anche l’inadeguatezza della Giunta Garau che potendo porre rimedio, sanzionando la ditta, non lo fa.

Tra le lamentele – comunica Corda – ce ne sono varie legate al mancato ritiro degli ingombranti, dei rifiuti e delle erbacce, lasciati sparsi nelle strade e marciapiedi a intralciare il cammino dei pedoni, mancano spazzini e spazzatrice. Molti cittadini riferiscono che più volte succede che l’umido non venga ritirato e spesso i rifiuti restano sui marciapiedi giorni e giorni, creando disagi anche a livello igienico-sanitario.

Tra le polemiche degli ultimi 10 mesi si annoverano quelle inerenti il problema del ritiro dei panni che spesso giacciono putridi e inermi sui marciapiedi per settimane.

Episodi simili sono stati segnalati anche con altri tipi di rifiuti. Sarebbe necessario che il servizio di raccolta fosse un servizio adeguato, puntuale e garantito al 100% e soprattutto rispettato come da calendario nei giorni e negli orari. Chiedo all’assessore all’ambiente Sorgia e al Sindaco Garau se si rendono conto di quanto stiano rendendo la vita difficile ai cittadini”. Una questione che va avanti da mesi quella dei rifiuti in città che vede impegnati il sindaco Beniamino Garau e la sua amministrazione per contrastare i disagi e rendere il servizio come da appalto firmato. Ma l’occhio attento, in questo caso, di Corda, al quale mai sfugge nemmeno un sacchetto ritirato in ritardo o “dimenticato” manca mai e il consigliere è sempre pronto anche a raccogliere le segnalazioni da parte dei cittadini non proprio soddisfatti del servizio.