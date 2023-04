Assemini, stage di respirazione e consapevolezza emotiva

La pratica del Qi Gong è uno strumento importantissimo oltre che prezioso per ogni persona. Il Qi Gong, come tutte le pratiche che sono incentrate sull’interezza della propria persona, a partire dal corpo e dal respiro, insieme con un lavoro sulla mente, è fondamentale per lo sviluppo di una consapevolezza e conoscenza di sé, del proprio spirito e della propria energia.

Lo stile di vita moderno ci porta ad essere sempre più stressati, per esempio, eccesso di lavoro, crisi economica, problemi familiari, rincorsa al successo, carriera, potere, soldi, sono solo alcune delle

probabili cause che creano STRESS. Questo genera in noi ansia, e l’ansia porta il nostro respiro ad essere sempre più frequente e alto, con conseguente scarsa ossigenazione del nostro sangue, questo altera il nostro equilibrio psico- fisico, per arrivare, infine, a probabili attacchi di panico.

Non riusciamo più a ritagliarci spazi da dedicare a noi stessi e alla meditazione. Dall’antica cultura Cinese Taoista arriva una possibile soluzione a tutto ciò. Il Qi Gong, conosciuta anche come ginnastica di lunga vita, aiuta a porre l’attenzione verso noi stessi e armonizzare corpo, mente e respiro.

Il Qi Gong produce benefici che si traducono nel rafforzamento del sistema immunitario e nel miglioramento della circolazione sanguigna. Il GM° Manca guiderà i partecipanti ad imparare semplici tecniche di meditazione guidata che consentiranno di arrivare a meravigliose opportunità per rafforzare la connessione mente-corpo e per dominare situazioni di particolare stress e ansia.

