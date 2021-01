Caos per il festival di Sanremo: Franceschini dice no al pubblico, Amadeus potrebbe dimettersi. I ministro della Cultura Franceschini, interpellato dall’Ansa, ha dichiarato: “Sono il primo a sperare che l’andamento dei contagi consenta di riaprire al più presto i teatri con le misure di sicurezza necessarie e sto lavorando per questo. Ma le regole vigenti valgono per tutti, dallo spettacolo più grande al teatro più piccolo”. Voci insistenti raccolte dall’Adnkronos all’interno della squadra del Festival, il conduttore starebbe valutando il gesto clamoroso, dopo le parole twittate dal ministro Franceschini sul divieto ai figuranti in sala per il Teatro Ariston di Sanremo, riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net.