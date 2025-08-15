La gestione della sosta al Poetto accende la polemica. A sollevare il caso è la segnalazione di un cittadino, che punta il dito contro quella che considera una disparità di trattamento. “Come mai in tutto il resto della città si paga il pass Ztl e per i ‘poveri’ residenti del Poetto è gratuito? Perché in tutto il resto della città i parcheggi residenti sono pochissimi in rapporto agli abitanti e soprattutto non vengono quasi mai fatti rispettare? Al Poetto i vigili sono sempre in agguato per sanzionare e lo sanno molto bene gli automobilisti come testimoniato da queste foto: parcheggi introvabili, minimo 30 minuti di giri e attese sperando che qualcuno si liberi e in contrapposizione tanti parcheggi liberi per i ‘poveri’ residenti che nel frattempo hanno lasciato la città a Ferragosto”. A supporto della denuncia, foto che mostrano stalli vuoti riservati ai residenti e, dall’altro lato, automobilisti costretti a lunghe attese per un posto libero.