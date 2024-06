Caos movida alla Marina, balli folk di notte e residenti disperati: “Questo non è uno stazzo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Balli folk di notte in via Napoli. Disperati i residenti della zona.

“Oggi festa fronte Is Femminas e La cozzeria. Si balla in mezzo alla strada con applausi e urla. Peccato che non siamo in qualche stazzo, ma in mezzo ai palazzi con le famiglie che cercano di guardare la TV o far dormire i figli”, scrive su Facebook Sandra Orrù, del comitato Apriamo le finestre alla Marina, “si, perché qui ci abitano persone che domani vanno a lavorare. Ma per chi organizza questi eventi questo non è importante, è prioritario usare gli spazi pubblici a scopo privato. E nonostante le decine di segnalazioni, la polizia municipale ha risposto che prima delle 23 non può intervenire. Poco importa che le macchine che passano in vico Barcellona devono andare a passo d’uomo. Il rispetto questo sconosciuto”.