Sestu, ennesimo incidente nella rotatoria all’altezza del quartiere Ateneo

Il sinistro è accaduto durante la notte, l’ennesimo che riguarda la rotatoria che, spesso, viene presa in pieno se affrontata a velocità sostenuta. Il potenziamento dell’illuminazione pubblica, presente ma, forse, non sufficiente, è ciò che, tra i vari punti, viene chiesto a gran voce dai residenti oltre che a una serie di interventi al fine di mettere in sicurezza la zona, da sempre identificata come punto nevralgico del territorio. Per questo motivo, infatti, è stata realizzata la rotatoria che, se non percorsa con le giuste misure, viene letteralmente bruciata e attraversata dalle vetture in corsa. “Prendono la strada come se fosse la pista di Monza. Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine, ne vediamo quasi ogni settimana. Non c’è nemmeno la sicurezza per un cittadino che vuole spostarsi a piedi. Eppure basterebbe poco” esprime un residente.