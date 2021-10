Caos continuità aerea, solo Ita e Volotea rispondono all’sos della Regione

Solo Ita e Volotea, come già successo per il bando poi annullato, hanno presentato all’assessorato regionale dei Trasporti, che ha avviato una procedura negoziale chiusa alle 14 di oggi, la loro offerta per garantire il servizio di continuità territoriale da e per la Sardegna. L’assegnazione avverrà nelle prossime 24-48 ore.

Fra le due compagnie che hanno risposto alla procedura negoziale avviata dalla Regione per gestire i prossimi 7 mesi di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, le offerte economicamente più vantaggiose sono state presentate da Volotea. Per gestire la continuità aerea da e per la Sardegna, rispetto alla base d’asta di 37 milioni, Ita ha presentato un’offerta di 28,4 milioni (ribasso 8,5 milioni), Volotea di 21 milioni (ribasso 15,9 milioni): una differenza di 7,3 milioni che assicura un notevole vantaggio alla low cost spagnola. Se Volotea dovesse vincere la gara, alla Sardegna la continuità territoriale aerea dal 15 ottobre al 15 maggio costerebbe 21 milioni di euro e non 37, con Ita ne costerebbe 28. Negli uffici dell’assessorato dei Trasporti sono in corso gli approfondimenti tecnici della documentazione, non è escluso che già in serata possa esserci l’assegnazione.

Ecco le offerte a confronto. Cagliari-Fiumicino: Ita -12% di ribasso, Volotea -41,6%; Cagliari-Linate: Ita -23%, Volotea -41,6%; Olbia-Fiumicino: Ita -15%, Volotea -40,6%; Olbia-Linate: Ita -21%, Volotea -40,6%; Alghero-Fiumicino: Ita -3% di ribasso, Volotea -23,1%; infine Alghero-Linate: -11% di ribasso da Ita e -23,1% da Volotea.

“Le decisioni sulle rotte da e per la Sardegna non possono basarsi solo su un fattore economico di ribasso ma hanno fondamentale importanza i servizi che verranno erogati dal vettore che si aggiudicherà i collegamenti”, dice il segretario generale della Uiltrasporti sarda, William Zonca, commentando la notizia delle offerte presentate da Ita e Volotea. “Come Uiltrasporti non faremo un passo indietro se non verranno garantiti i servizi conquistati in questi anni dai sardi – aggiunge – È inammissibile che questi vengano dispersi per motivi puramente economici. La continuità territoriale aerea deve guardare prima ai servizi e poi ai costi economici”.

Una considerazione abbastanza incomprensibile, quella della Uil, perché Volotea era stata esclusa dal precedente bando ma per carenza di documenti, Ita era stata invece fatta fuori perché non aveva gli aerei necessari a coprire tutte le rotte.