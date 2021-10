Quartu, scatta il restyling della biblioteca di via Dante: “21mila euro per accogliere sempre più lettori”

La biblioteca comunale di via Dante a Quartu Sant’Elena è pronta a rifarsi il look. Off limits per chi voleva sfogliare qualche libro o concedersi ore di relax e silenzio durante i mesi più neri del Covid, ora si prepara a subire tutta una serie di interventi di manutenzione. Il costo delle operazioni e di 21mila euro, tutti denari comunali approvati dagli uffici dei Servizi tecnologici del vicesindaco Tore Sanna. Nei locali interni della struttura l’obbiettivo è quello, in breve tempo, di poter accogliere un numero sempre maggiore di lettori. Lo si legge chiaramente nella determina approvata oggi: “Si rende necessario affidare i lavori di manutenzione ordinaria al fine di rendere idonei i locali della biblioteca comunale, al fine di consentire il regolare afflusso degli utenti”. Sono 21960, per l’esattezza, gli euro utilizzati per iniziare e terminare il cantiere entro l’anno. Nella biblioteca, dove trovano spazio anche i libri per ragazzi, con una sezione interamente dedicata ai più giovani, già da tempo hanno ripreso a svolgersi incontri e seminari nell’area esterna, mentre in quella interna è nuovamente possibile prenotare e prendere in prestito i libri.

Un’ulteriore svolta, quindi, che segna un ritorno sempre più forte alla normalità dopo i mesi di lockdown del 2020 e del distanziamento sociale in vigore sin dall’inizio della pandemia. Nei mesi più bui del virus, infatti, il Comune aveva puntato a e-book, musica e audiolibri per consentire ai quartesi, obbligati dalla pandemia a restare a casa, a non perdere il contatto con la cultura. “L’importanza di un servizio come quello bibliotecario è tenuta in alta considerazione, restituiamo un minimo di dignità alla biblioteca, sarà più dignitosa e piacevole da frequentare sia per i quartesi sia per i dipendenti. Si tratta di manutenzioni ordinarie: intonaci, tinteggiature e pavimenti nuovi. La stiamo rimettendo in condizioni di fruibilità, vogliamo anche garantire un servizio più adeguato e, per farlo, occorrerà compiere interventi più strutturali sui quali ci stiamo già ragionando”.