Caos alla Camera dei deputati: sputi, insulti e gesti da stadio

Il clima da stadio nell’Aula della Camera sembra essere diventato ormai una costante. Forse, sostiene il leghista Daniele Belotti, autore durante la seduta odierna di un tipico gesto da tifoserie delle curve, a determinarlo è anche la nuova organizzazione dei posti nell’emiciclo, con 170 deputati posizionati nelle tribune, tradizionalmente riservate al pubblico, e ora trasformate in postazioni di voto per garantire il rispetto delle distanze sanitarie: chi siede lì, è la riflessione del leghista, si sente come “nel settore ospiti” di uno stadio.

Reduce dalla bagarre di ieri, con le proteste della maggioranza contro il leghista Alessandro Pagano che ha definito Silvia Romano una “neo terrorista”, oggi l’Aula è stata nuovamente teatro di un duro scontro. Fino all’epilogo dell’ipotesi di reato di vilipendio nei confronti del Capo dello Stato, a carico dell’ex M5s, no vax convinta, Sara Cunial.

I dettagli su https://www.agi.it/politica/news/2020-05-14/aula-montecitorio-8613560/