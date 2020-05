Monserrato riapre i negozi subito, dal 18 anche bar e ristoranti verso il sì: “Suolo pubblico gratis per rilanciare i commercianti” (VIDEO)

Monserrato riapre i battenti. Il sindaco Tomaso Locci in un VIDEO annuncia il ritorno alla normalità del paese con le riaperture di tante attività commerciali: “Riapriranno già da oggi i parrucchieri, gli estetisti, i tatuatori, le gioiellerie, i negozi di abbigliamento e di calzature, le profumerie. Tutte potranno aprire nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento. All’interno di queste attività saranno obbligatorie le mascherine e dovranno essere rispettati i protocolli dell’Inail”. Il sindaco si concede nel video anche una battuta e scherza: “Finalmente potrò andare anche io a tagliarmi i capelli…”.

In realtà c’è anche un’altra novità molto importante: “Domani deliberemo in giunta il sì al suolo pubblico per i bar e i ristoranti che riapriranno probabilmente dal 18 maggio. Stiamo disponendo una delibera perché i governo lascia ai Comuni la possibilità di stabilire le regole: ad esempio su quanti metri di suolo pubblico potranno essere utilizzati, noi non terreno conto del rischio idrogeologico e per andare incontro alle nostre attività commerciali daremo il massimo del suolo pubblico possibile per tavolini e ombrelloni amovibili. Al più presto per i commercianti sarà possibile fare la domanda, ed è fondamentale sapere che sarà gratis. Stamattina è stata la prima giornata di apertura dei mercati rionali ed è stato un grande successo, tutto è avvenuto nel pieno rispetto delle normative grazie al grande lavoro della Polizia Municipale guidata da Massimiliano Zurru. Siamo riusciti a distribuire circa 900 mascherine ai cittadini, li ringrazio perchè in maniera assolutamente hanno partecipato e si sono recati ai nostri mercati”. Il sindaco di Monserrato dunque dà appuntamento ai cittadini per nuove comunicazioni prima del 18 maggio, giorno della sospirata riapertura anche di bar e ristoranti.