Canti, laboratori e attività per i più piccoli a Capoterra con l’associazione Resk You

Il 18, 22 e 27 dicembre, presso la Residenza del sole, l’oratorio Maria Maddalena e il carcere di Uta si svolgeranno tre concerti del coro “Polifonie Vocali”, una iniziativa per augurare a tutti un felice e sereno Natale.

Venerdì 16, presso la scuola primaria Residenza del sole, si svolgerà un laboratorio creativo per le decorazioni da appendere nell’albero. Un’occasione per ritrovarsi tutti insieme e dar spazio alla fantasia dei bambini.

Domenica 18, grande concerto dei bimbi presso la piazzetta Residenza del Sole che, dalle 18,30, allieteranno la serata con i canti natalizi.

Resk You è una associazione culturale di volontariato senza scopo di lucro, costituita esclusivamente per fini sociali, culturali e ricreativi per il soddisfacimento di interessi della collettività.

Per i suoi scopi l’associazione si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ma può anche avvalersi di collaborazioni esterne o dei propri associati.

Quest’anno, come ogni anno, l’associazione propone il servizio di accoglienza pre e post orario scolastico nei locali scolastici delle scuole primarie di Residenza del Sole e di Su Loi, apparternenti al 2° Circolo di Capoterra. Il fine è quello di rendere completo il percorso formativo del bambino, accanto all’attività didattica si affianca un’attività ludico- ricreativa che vede bambini e adulti, impegnati in laboratori artistici ed espressivi.

Ecco nello specifico le attività svolte: integrazione e recupero dei bambini in difficoltà; aiuto allo studio; promozione di attività artistiche e musicali attraverso la creazione di laboratori e atelier. E ancora: laboratorio di scrittura espressiva, di sartoria; corsi di strumento, organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero. Attività corale di voci bianche e femminili; laboratorio di canto individuale; organizzazione di eventi culturali e musicali.

Nello specifico il laboratorio di “Scrittura espressiva” è condotto dalla scrittrice Carmen Salis, autrice di diversi libri pubblicati dalla sua casa editrice Amico Libro e premiati.

I laboratori artistici sono rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni. L’ultimo di questo anno si terrà venerdi 16 dicembre.

Prosegue l’attività di supporto allo studio rivolto sia ai bambini della scuola primaria sia ai ragazzi della scuola media.

“Una nostra operatrice, Alessia Benevento, già dall’anno scorso porta avanti un supporto educativo e didattico a due alunni stranieri frequentanti la scuola primaria di Residenza del Sole: una bambina bulgara e un bambino ucraino ai quali sono stati forniti, dall’associazione, i sussidi utili per l’apprendimento della lingua italiana” specifica l’associazione.

Il coro di voci bianche “Polifonie vocali” e il gruppo vocale “Las Mamas” diretto dalla maestra Annalisa Melis in occasione del Natale saranno protagonisti di alcuni concerti.

Inoltre, sempre in occasione del Natale, come da tradizione, l’associazione si impegna in una raccolta alimentare da destinare ai più bisognosi: quest’anno la raccolta sarà devoluta ai bisogni della parrocchia di don Battista e ad alcune famiglie in difficoltà seguite dall’associazione Capoterra 2.0.