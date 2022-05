In lotta contro il cancro, muore positivo al Covid: lacrime a Cagliari e Quartu per Pierpaolo Manca

Se n’è andato in un letto del Santissima Trinità di Cagliari a 67 anni, uno dei “re” degli urologi di tutto il sud Sardegna. Pierpaolo Manca, direttore dell’equipe di Urologia alla clinica Korian di Quartu, con un lungo passato alla clinica Lai di Cagliari e a Decimomannu, nella nuova casa di cura. Da un anno stava lottando contro un tumore al pancreas, sino a poche settimane fa era al lavoro nella struttura quartese, aiutando tutti i suoi colleghi e non facendo mai mancare il prezioso supporto ai pazienti. E di pazienti, in decenni di lavoro, ne ha avuti tantissimi, che oggi lo piangono sino a non avere più lacrime. Lascia due figli e la moglie, Maria Lampis, anche lei urologa. È proprio lei, straziata dal dolore, a ricordare “un uomo onesto, laborioso, che amava il suo lavoro, i pazienti e la famiglia. Ha sempre fatto i tamponi, tutti negativi. Solo l’ultimo, alla dimissione dal Santissima Trinità, è stato positivo, e allora è stato trasferito da Gastroenterologia a un reparto Covid”. Ecco perchè, nell’ultimo bollettino della Regione, rientra anche lui tra le vittime del virus. “Ma c’entra solo marginalmente, dobbiamo subire anche questa ingiustizia. È morto perchè aveva il tumore”, dice la moglie.

I colleghi di Pierpaolo Manca non hanno più lacrime. Marco Conte, ortopedico quartese, lo ricorda con un lungo post su Facebook: “Caro Pierpaolo, oggi non solo perdo un amico , ma uno stimato collega, un eccellente professionista come pochi: un esempio di bravura , umanita’ e dedizione . Sei stato sempre disponibile quando hai aiutato mio padre che per te stravedeva e sai che la stima ed il rispetto era reciproco . Quando ti ho rotto le scatole mi trattavi sempre benissimo, come un fratello . Eri un amante di Carloforte e quando ti incontravo ti salutavo sempre con piacere in paese, al giunco nel nostro spazio al mare. Oggi Korian non perde solo un professionista, ma un grande uomo sempre disponibile. Che ha lottato tanto nella vita sino all’ultimo. Un abbraccio Pierpaolo, prenditi cura dei nostri angeli come hai sempre fatto. Un abbraccio di cuore a Maria, tante persone, tanti colleghi e tanti pazienti ti porteranno nel cuore: un galantuomo. Sono sempre i migliori ad andarsene”. Sconvolto anche Cicci Flaviani, urologo cagliaritano, da quattro anni a Carbonia: “Conoscevo Pierpaolo sin dai tempi della specializzazione. Dal 2001 abbiamo lavorato tanti anni insieme, non posso che essere onorato di aver collaborato insieme a lui, mi ha permesso di crescere professionalmente. Sono stato sempre lusingato e onorato di aver lavorato accanto a Pierpaolo”. Il funerale del 67enne sarà domani, venerdì sei maggio, alle 16, nella chiesa di San Luca, nella zona del Margine Rosso di Quartu.