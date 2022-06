Calci e pugni all’ex a Sant’Andrea Frius, operaio di Forestas in manette: la donna grave al Brotzu

Tentato femminicidio in paese. L’aggressore, pregiudicato, separato da alcuni anni, ha incontrato l’ex e l’ha riempita di botte, lasciandola per terra: lui è stato arrestato per lesioni gravissime, lei è finita in codice rosso al Brotzu