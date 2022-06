Malore fatale a Sarroch, muore mentre fa il bagno a Porto Columbu: addio a Dante Bisio

Tragedia nelle acque di Porto Columbu, a Sarroch. Un pensionato di settantasei anni, Dante Bisio, ex maestro di shiatsu molto conosciuto anche a Cagliari, è morto annegato mentre, come confermato dal 118, stava facendo il bagno. Un malore improvviso non gli ha lasciato, purtroppo, scampo. Quando sono arrivati i soccors del 118 il suo cuore aveva già cessato di battere. Bisio era solito andar per mare, su Facebook sono numerose le fotografie che lo ritraggono al timone della barca o, più semplicemente, in canoa. La notizia della sua morte ha presto fatto il giro di Sarroch, e c’è chi ha detto che il malore sarebbe avvenuto mentre stava eseguendo dei lavori sulla sua imbarcazione. Una versione dei fatti, questa, arrivata sino alle orecchie del sindaco Angelo Dessì ma che non trova conferma dagli stessi soccorritori: “La morte di Dante Bisio è una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità”, dice il sindaco, “esprimo le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari del settantaseienne”.