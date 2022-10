Calano positivi e ricoveri, ma c’è ancora un morto per Covid in Sardegna

Calano i positivi in Sardegna in questo secondo weekend di ottobre, così come i ricoveri, mentre restano stabili le intensive e c’è ancora un decesso.

Oggi si registrano 565 ulteriori casi confermati di positività su un totale, fra molecolari e antigenici, di 2964 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 5, stesso numero di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 79, otto in meno di ieri, 7387 sono i casi di isolamento domiciliare, 30 in più rispetto a ieri.

Si registra un decesso nel Cagliaritano.

Mentre aumentano gli allarmi per l’arrivo di una nuova ondata che si preannuncia particolarmente intensa, in Sardegna la situazione sembra al momento sotto controllo.