Aiutiamo Jack, ha solo 3 anni e il padrone lo vuole sopprimere

Bosa, l’ appello dell’Associazione Speranzampetta:

“Jack domani verrà soppresso,

Non dai veterinari!!! .

Lo vuole fare lui.

È illegale ma lo farà comunque!!!!

Il suo padrone non lo vuole più tenere, per le condizioni in cui è, così ha deciso di sopprimerlo.

NON. POSSIAMO. PERMETTERE. CHE. ACCADA QUESTO !!!

AIUTATECI A FARLO VIVERE.

HA SOLO BISOGNO DI UNA CASA DOVE STARE E DI FARE TERAPIA..

È un bellissimo cane di soli 3 anni, buono e dolce, ha un problema agli arti inferiori che con la fisioterapia andrà a recuperare.

Non è giusto che finisca così .

NOI POSSIAMO FARCI CARICO DI TUTTE LE SPESE , CIBO, VISITE E TERAPIE.

DATEGLI STALLO

Per informazioni tel 3200965676″