Sella del Diavolo, Cala Mosca e Sant’Elia: si torna a discutere di sicurezza. Il consigliere comunale Raffaele Onnis ha interrogato il sindaco sullo stato dei lavori di messa in sicurezza dei sentieri e dei costoni rocciosi nell’area della Sella del Diavolo, Cala Mosca e Sant’Elia. “Nel 2021 sono stati approvati i piani di gestione del sito e nel novembre 2023 sono stati stanziati 70 mila euro per la fruizione in sicurezza dei sentieri”, ha ricordato Onnis, sottolineando la necessità di interdire le aree pericolose. Il sindaco Massimo Zedda ha evidenziato gli interventi già effettuati, come le ordinanze della Capitaneria di Porto e le messe in sicurezza per il transito pedonale da viale Calamosca. Ha inoltre precisato che l’installazione di barriere fisiche potrebbe creare un falso senso di sicurezza. Tra i progetti futuri, la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul Colle Sant’Elia, in collegamento con il lungomare e l’area del faro di Calamosca. “Serve il coinvolgimento di tutti gli enti competenti per un progetto condiviso da sottoporre all’assessorato regionale all’Ambiente”, ha concluso. Il consigliere Farris ha chiesto chiarimenti sulle spese per la progettazione di nuovi ecocentri. L’assessora Giua Marassi ha chiarito che i costi non incidono né sul calcolo né sull’importo della tariffa rifiuti. Attualmente, è certa la realizzazione di due strutture: la prima in via Abruzzi, con un investimento di circa 3 milioni di euro; la seconda, a carico del gestore del servizio di igiene urbana, sorgerà in un’area pubblica in zona Monastir (stimata intorno al milione di euro). Il terzo ecocentro, previsto in via dei Valenzani, resta incerto. Il consigliere Roberto Mura ha posto l’attenzione sulla situazione della strada tra via Galvani e via Tel Aviv, soggetta ad allagamenti durante le piogge, con infiltrazioni negli scantinati. L’assessore Yuri Marcialis ha risposto che l’area è candidata a una riqualificazione come area verde, ma le risorse attualmente disponibili sono limitate e destinate a emergenze. Nuovi fondi saranno disponibili con il servizio in partenza dal 1 agosto. Approvato infine il riconoscimento di un debito fuori bilancio da parte dell’Amministrazione, condannata a risarcire 1.316 euro, oltre alle spese legali, per i danni causati nel 2021 dalla caduta di una pigna su un’autovettura. Il cittadino aveva portato il caso davanti al giudice di pace.