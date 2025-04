Procede l’esame della manovra finanziaria che con quattro mesi di ritardo sarà approvata giovedì. Il capitolo sanità, considerato tra i più rilevanti della legge di stabilità, ha visto maggioranza e opposizione confrontarsi con spirito costruttivo in vista dell’approvazione finale prevista per giovedì. “Spogliamoci delle nostre magliette e facciamo un lavoro comune”, ha detto il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Fausto Piga, intervenendo su un emendamento legato ai fondi per l’autismo. “Non si può fare tutto subito, ma dobbiamo dare risposte alle persone che aspettano”.

Numerosi emendamenti sono stati approvati con ampio consenso, mentre alcune proposte della minoranza sono state ritirate. Il presidente del consiglio, Piero Comandini, ha dichiarato inammissibili diversi articoli ritenuti estranei alla materia economica o incidenti su norme regionali già esistenti.

Tra i principali stanziamenti approvati, i 7,5 milioni del fondo sanitario regionale per l’acquisto di prestazioni da soggetti accreditati, altri 5 milioni per un programma straordinario di abbattimento delle liste d’attesa e l’aumento da 3 a 15 milioni per il finanziamento ai medici di base, su proposta del centrodestra e accolta dalla maggioranza.