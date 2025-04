“Lavoro quasi terminato, sarà pronta per questa estate”: comunica così il sindaco Alberto Urpi la novità per la stagione estiva alle porte. Un impianto unico nel territorio, un diversivo per trovare conforto dalle alte temperature che, generalmente da giugno, interessano l’Isola con un lungo e intenso abbraccio. Pensata e realizzata per consentire a tutti di poter fare un tuffo in acqua, già lo scorso anno ha ottenuto il boom di accessi che confermano l’utilità del servizio. Non tutti, infatti, possono raggiungere il mare ogni giorno e anche nelle pause di lavoro il refrigerio in piscina può essere motivo di relax e ristoro. 25 metri per 16.5, lo spazio si compone di un’area ombrelloni con lettini, tanto verde e il punto ristoro e dai prossimi mesi anche la vasca per i bambini, adatta a loro, in modo tale da poter giocare in sicurezza e tranquillità sotto l’occhio sempre vigile dei genitori.

L’impianto iniziale, costato 1 milione e 200 mila euro, per ora si presterà ad un uso prettamente estivo ma è nelle intenzioni dell’amministrazione, recuperare ulteriori finanziamenti sia per dotare la piscina di copertura sia per completare la riqualificazione dell’area offrendo ulteriori servizi di svago per il territorio. “Siamo doppiamente soddisfatti sia per l’opera realizzata sia perché siamo riusciti ad attuare la politica del riuso – aveva spiegato Urpi – la piscina nasce infatti dove c’era il vecchio campo sportivo di San Martino, da tempo in abbandono. Ora l’area è stata riqualificata e torna a nuova vita”.