Cala Liberotto, due carabinieri fuori servizio “eroi” salvano la vita a 3 bimbi e un uomo

Due carabinieri fuori servizio della stazione di Bitti, Giovanni Da Silva e Lucio Beradesca, hanno salvato la vita nella spiaggia di Cala Liberotto a tre bambini e un uomo che stavano affogando in mare. È successo lo scorso weekend : i militari sono stati attirati dalle urla dei bagnanti che chiedevano aiuto e hanno notato che tre bambini ed un adulto si trovavano in acqua, distanti dalla riva e in difficoltà a causa della forte corrente che gli impediva di tornare indietro.

I due militari, senza pensarci nemmeno un secondo, si sono tuffati in acqua riuscendo a portare in salvo i primi due bambini e successivamente, con notevole sforzo dovuto alla stanchezza accumulata nel primo salvataggio, anche il terzo bambino e l’adulto, il loro padre. Passati i comprensibili attimi di paura e constatando comunque che sia i bambini che il genitore stavano bene, non è stato necessario l’intervento dei sanitari e della Guardia Costiera che si stava recando sul posto. I malcapitati hanno spiegato di essere originari della Toscana e che si trovavano in quella località per trascorrere le vacanze. Al termine, hanno ringraziato due militari, che grazie al loro tempestivo intervento hanno evitato conseguenze ben più drammatiche, ma ha anche restituito ai tanti bagnanti presenti la spensieratezza che tutti meritano e cercano in queste settimane.