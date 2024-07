San Sperate, l’sos di una futura dottoressa: “Aiutatemi a ritrovare la mia auto”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Luciana Faiardo, 29 anni, usa la sua vettura, una Fiat 500 per completare il percorso di studi. È stata portata via da via Domenico Millelire, la notte tra le 00,55 e le 7,30 del mattino, tra il 24 e il 25 luglio. La denuncia è già stata presentata alle forze dell’ordine locali ma la donna ha la necessità del suo mezzo per recarsi in ospedale. “Sono al sesto anno di Medicina, seguo tirocini, corsi e la macchina mi serve per andare in ospedale”. Non si è accorta la giovane del furto, il suo vicino di casa ha notato che la mattina la macchina non era parcheggiata. Aveva anche l’antifurto ma questo, purtroppo, non ha evitato ai malviventi di portare via la vettura. “Aiutatemi, vi prego” è l’appello che lancia alla comunità. “Se notate il mezzo anche in campagna non esitate a contattarmi” 3515434060 o 346321682 sono i recapiti di telefono.