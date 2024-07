Selargius, fiori rubati dalle tombe e posizionati in altri loculi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Purtroppo una pratica diffusa quella di rubare i fiori dalla casa dell’eterno riposo: un dispiacere enorme non di certo per il valore economico del bene sottratto, bensì per il gesto compiuto ai danni di una persona che in vita non c’è più. È accaduto nuovamente, dopo la segnalazione di pochi giorni fa https://www.castedduonline.it/selargius-fiori-e-ornamenti-funerari-rubati-dalle-tombe/

per l’ennesima volta i cittadini devono fare i conti con i ladri privi di empatia. A raccontare l’ultimo l’episodio è la sorella di un giovane defunto “e non è la prima volta”. “Mia madre ha 75 anni quindi capirete che oltre a farle venire un nervoso non meritato, le vengano causati ulteriori problemi di natura pratica. Sicuramente non ci impoverirà un mazzo di fiori, ma arrivare in cimitero e trovare il vaso vuoto dopo esserci dedicati con amore per il proprio figlio, perché “una persona” anche abbastanza giovane non si degna di comprarli “ai suoi cari” , causa non poco fastidio” racconta pubblicamente la donna. Infatti, dopo un giro tra le tombe del cimitero, sono stati individuati i fiori rubati, destando, così, ancor più sconcerto.