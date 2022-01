Cagliaritano sbarca a Olbia con 2 chili di cocaina purissima nel camion del pesce

E’ sbarcato a Olbia alla guida di un camion frigo carico di pesce e, all’interno, nascondeva 12 chili di cocaina suddivisi in panetti da un chilo. A finire in manette un 55enne residente nel cagliaritano, sorpreso con l’ingente carico di droga dalle unità cinofile della Guardia di finanza. Sono stati Betty, Oliver e Daff, i tre cani antidroga delle fiamme gialle, a individuare il carico illegale in un trolley all’interno della cabina della motrice del camion. La motonave arrivava da Livorno. La sostanza sequestrata, cocaina purissima contraddistinta dal logo della bandiera nipponica, una volta tagliata ed immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre due milioni di euro. Al termine delle operazioni, il trasportatore è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e ora si trova in carcere a Sassari. In casa del 55enne sono stati trovati 50mila euro in contanti.