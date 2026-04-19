Tragedia questa mattina negli Stati Uniti, in Louisiana. Otto bambini, di età compresa fra uno e 14 anni, sono morti in una sparatoria.

Stando a quanto riferito dal capo della polizia Wayne Smith, il dramma è avvenuto alle 6 del mattino ora locale a Shreveport. Il responsabile sarebbe morto dopo un inseguimento da parte delle forze dell’ordine e sembra che la tragedia sua avvenuta a causa di problemi domestici. Come riporta la Nbc, sarebbe state coinvolte tre abitazioni.

“Si tratta di una scena di vaste proporzioni, diversa da qualsiasi cosa la maggior parte di noi abbia mai visto”, le parole di Smith.

Il portavoce della polizia, Christopher Bordelon: “L’individuo responsabile, una volta allontanatosi da questo luogo, ha commesso un furto d’auto e a quel punto gli agenti di pattuglia della polizia di Shreveport si sono messi all’inseguimento del veicolo”.