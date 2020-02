Cagliari, visite mediche e assistenza gratis: apre la mini clinica per i più bisognosi

Tre stanze, una sala d’attesa con tante riviste da sfogliare e orari ben precisi. A prima vista potrebbe sembrare un semplice studio medico, invece no: a Cagliari, in via della Pineta 115, da una settimana ha aperto quella che già, in molti, hanno ribattezzato la “clinica per i poveri”. La struttura, al piano terra, è stata inaugurata dalle suore vincenziane di Cagliari, più precisamente da suor Anna Cogoni. La scritta stampigliata sulla porta a vetri all’entrata, “Centro di orientamento sanitario suor Teresa Tambelli”, è utile per capire, anche, a chi sia stato dedicato l’ambulatorio. Lì dentro, quindici medici offrono u

i loro servizi senza chiedere nemmeno un centesimo. Dal pneumologo Enrico Giua Marassi alla ginecologa Annamaria Onano, dal radiologo Dino Garau all’anestesista Daniela Onorato: l’elenco dei dottori è lungo e tutti, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle sedici alle diciannove, dispensano visite e consigli alle tante persone in difficoltà che bussano alla porta del centro. “Aiutiamo tutti senza nessuna distinzione, sappiamo che può capitare che i tempi di risposta della sanità pubblica non siano velocissimi”, spiega suor Anna. “L’idea mi è venuta qualche mese fa, ho contattato un paio di dottori e, grazie al passaparola, siamo riusciti a formare un gruppo di professionisti che impiegano qualche ora del loro tempo insieme a noi”. Nei primi giorni c’è già stato un grande via vai di persone: “Soprattutto anziani, spesso alla ricerca anche solo di una parola di conforto o di una spiegazione riguardo una ricetta medica o un esame al quale devono sottoporsi”.

I consulti avvengono in tutta tranquillità. E, spesso, c’è anche chi ritorna il giorno successivo per chiedere nuove informazioni. Non solo camici: accoglienze, ascolto e orientamento sono garantiti anche da quattro suore. Suor Anna precisa anche che “la nostra volontà è solo quella di aiutare chi, per un motivo o per un altro, non può permettersi di raggiungere, sempre, gli ospedali”. A capo del team c’è Dino Garau, radiologo. E, come in tutti gli ambulatori che si rispettino, c’è la possibilità si prenotare con una semplice telefonata al 3517026660.