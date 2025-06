Nella tarda mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. sono intervenuti in via Sebastiano Satta dopo la segnalazione al 112 di una violenta lite scoppiata tra due rider che stavano effettuando consegne nel centro cittadino.

I militari hanno identificato i contendenti in un 45enne cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine, e in un 33enne di origine pakistana regolarmente residente in città, entrambi impiegati come addetti alle consegne a domicilio. Secondo la prima ricostruzione, un banale dissidio legato all’attività lavorativa avrebbe innescato la discussione, presto degenerata in uno scambio di calci e pugni.

L’arrivo tempestivo della pattuglia ha consentito di separare i litiganti e di riportare la situazione alla calma. Il personale del 118, intervenuto a scopo precauzionale, non ha dovuto prestare cure, poiché i coinvolti hanno rifiutato l’assistenza medica. Nessuno dei due ha voluto sporgere querela.

La Stazione Carabinieri di Cagliari – Villanova, competente per territorio, informerà l’Autorità Giudiziaria della lite e delle decisioni delle parti, affinché valuti eventuali ulteriori provvedimenti.