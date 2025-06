Bruttissimo incidente nel pomeriggio di irto a Giba, quando 4 ragazzine di 13 anni sono state investite da una moto, a sua volta tamponata da un’auto. Stando ad una prima ricostruzione, il centauro – urtato dalla vettura- avrebbe perso quindi il controllo del mezzo, travolgendo le ragazzine. Una di loro, con un trauma alla testa, è in osservazione al Brotzu mentre le altre 3 sono state trasportate al Sirai di Carbonia così come il centauro ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Nessuna grave conseguenza nemmeno per il conducente della vettura.