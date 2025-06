Giornate da dimenticare per Cagliari, nella morsa della violenza dopo un fine settimana nero. L’ultimo episodio solo ieri pomeriggio, quando un rider è stato accoltellato da un collega di fronte al McDonald’a di Via Bacaredda.

Questa volta il teatro dell’aggressione è un locale di Corso Vittorio Emanuele II, in cui ieri sera un cliente è stato picchiato con sedie e piatti dopo una discussione. Stando a una prima ricostruzione le persone coinvolte, di nazionalità camerunese, sono poi fuggite senza pagare il conto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere il ferito (fortunatamente non grave) e gli agenti della polizia, per ricostruire la vicenda.