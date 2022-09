Cagliari e Villasimius in lacrime, addio al papà dello Sciabecco: è morto Simone Murgioni

Addio a Simone Murgioni. Lacrime in città per l’imprenditore cagliaritano, proprietario dello Sciabecco di Villasimius e dei locali cittadini Inu e Pisca, morto all’età di 49 anni. È stato stroncato da un malore improvviso, il suo cuore si è fermato per sempre. È stato organizzatore di tantissimi eventi e membro del sindacato dei gestori di discoteche, la Silb Confcommercio Sud Sardegna. Sui social il cordoglio degli amici: “Un grande uomo, un grande gestore, un grande professionista e amico. Sono distrutto, non ho più parole”. Murgioni, volto noto delle serate danzanti da decenni, è stato stroncato da un malore improvviso. Lascia la compagna, Maria Francesca Sedda. Ha organizzato eventi non solo allo Sciabecco. Il Garibaldi, il Peyote, Sa Launedda, Sa Illetta, Jko, Fbi, Charlie, Tsunami, S’Uliariu, Lido, Abbey Road e Spazio Newton: è lunghissimo l’elenco dei locali e delle discoteche dove ha portato deejays e fatto ballare migliaia di persone, sia d’estate sia d’inverno.

Nell’estate 2020, con il Covid che aveva bloccato tutti gli eventi, aveva reinventato lo Sciabecco: “Da discoteca a piano bar, cambio pelle al locale per dare sicurezza a tutti”, aveva dichiarato proprio a Casteddu Online. Per tantissimo tempo ai vertici del sindacato dei gestori delle discoteche della Sardegna, l’Isola piange un imprenditore con la “i” maiuscola, apprezzato dai clienti e dai suoi stessi collaboratori.