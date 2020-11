Incidente a Cagliari, auto contro moto in viale Merello: ferito un centauro

Incidente stradale questa sera in viale Merello. Il conducente del veicolo Fiat Bravo, un 29enne cagliaritano, proveniente dalla via Don Bosco arrivato all’incrocio con viale le Merello, si scontrava con una moto Suzuki Sixten, guidata da un cagliaritano di 23 anni che percorreva viale Merello verso piazza D’Armi. Quest’ultimo cadeva sull’asfalto riportando lesioni e veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.