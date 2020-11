Addio a Giorgio Casula, San Gavino piange il suo “medico condotto”: “Ciao dottore”

“Come comunità siamo molto colpiti, sono dispiaciuto e vicino alla famiglia era un grande medico e una grande persona”, così il primo cittadino di San Gavino Carlo Tomasi, commemora, a nome della comunità, la scomparsa dello storico medico di base Giorgio Casula. Conosciutissimo “medico condotto “era nato a San Gavino Monreale il 15 maggio del 1942 e nel 1977 conseguì la laurea in medicina e chirurgia, si legge nella pagina Facebook “Percorso Informativo Prevenzione, Salute, Educazione e Sport”, “da subito diventa operativo in diverse località come guardia medica e nell’83 si specializza in medicina del lavoro.

Successivamente assume il ruolo di medico di base che svolge in modo eccellente sino al 2012.

Dottor Giorgio era un amico di tutti, pazienti e non , con la passione per la caccia , il calcio e il tennis. Insomma sicuramente abbiamo perso un grande uomo ma soprattutto una gran bella persona che ha sempre svolto dignitosamente la professione medica mettendosi sempre a disposizione del paziente e prendendo a cuore qualsiasi situazione .

Ci ha lasciati un eccellente Dottor Giorgio Casula , un grande professionista che ha sicuramente contribuito attivamente per l’intera comunità sangavinese, spendendo le sue forze per la cura delle persone.”