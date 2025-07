Non più solo periferie o quartieri popolari: a Cagliari i vandali colpiscono anche lungo viale Colombo, arteria centrale a due passi dal mare. Da almeno due settimane, secondo quanto segnalato da diversi cittadini, la zona compresa tra viale Colombo e la pineta di Su Siccu è diventata terreno di atti vandalici ripetuti, soprattutto ai danni delle automobili in sosta. “I finestrini rotti si moltiplicano, ogni giorno c’è almeno una macchina danneggiata”, raccontano i lavoratori che ogni mattina parcheggiano nei pressi della pineta. “Ci hanno rotto i vetri in pieno giorno, abbiamo trovato le auto danneggiate alle 14.30, appena usciti dal lavoro. Anche stamattina c’erano vetture con i finestrini sfondati. Alle 7.50 erano già così, segno che è successo durante la notte”. Il 15 luglio, lungo il viale che costeggia il mare, almeno due veicoli sono stati presi di mira con l’effrazione del cristallo anteriore lato passeggero. E lo scenario si è ripetuto anche in questi giorni, con un’auto con targa estera ritrovata con il vetro in frantumi. I cittadini, esasperati, hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine. “Ci siamo rivolti ai vigili urbani, abbiamo fatto denuncia in questura e ci hanno riferito che casi simili erano già stati segnalati. Ma ci dicono che oltre alla segnalazione, non possono fare altro”. E intanto cresce il senso di insicurezza. “Non è più sicuro né di giorno né di notte. Si viene a lavoro con l’ansia di dover ripagare di tasca propria i danni causati da chi si diverte a distruggere”. Una scia di episodi che evidenzia la necessità di interventi tempestivi da parte delle istituzioni: servono soluzioni concrete per fermare un fenomeno sempre più dilagante, che colpisce non solo la sicurezza dei cittadini, ma anche la loro serenità quotidiana.