Flumini di Quartu, beccata dalle telecamere mentre getta la spazzatura in strada: “La principessa ha perso la corona ma anche tre buste di immondezza proprio davanti a casa”.

Immortalata dal sistema di videosorveglianza, il suo gesto è finito in rete: il fatto è accaduto a Costa degli Angeli oggi ed è proprio un cittadino a segnalare l’accaduto.

Una sinergia di forze, insomma, tra pubblico e privati al fine di individuare i responsabili che deturpano l’ambiente con l’abbandono dei rifiuti. Un danno non solo per tutti, infatti le spese di bonifica ricadono sulla collettività, bensì all’ambiente sempre più fragile e ferito dalla mano menefreghista dell’uomo, che si cerca di contrastare anche attraverso una campagna di sensibilizzazione. E i risultati non tardano ad arrivare: sempre più persone, infatti, si trasformano in sceriffi dell’ambiente segnalando chi trasgredisce le regole.