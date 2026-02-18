Cagliari, al via i lavori per la messa in sicurezza della facciata di un edificio in via Università: dopo la caduta di calcinacci avvenuta ieri, la strada è stata chiusa al traffico.

Si lavora per sistemare la facciata dell’edificio che ieri ha ceduto in più punti. Non una novità, già altre volte il pericolo si è fatto presente sopra la testa dei tanti passanti che, per fortuna, non sono stati colpiti dai frammenti in caduta libera. I residenti convivono con le transenne come se fossero una componente dell’arredo urbano, ingombrando i passaggi e ostruendo la via.

La strada verrà riaperta al traffico quando i lavori straordinari verranno ultimati.