Assemini, i contributi ai malati di fibromialgia non arrivano: cittadini furiosi, “non è giusto dover aspettare così tanto”. Parte all’attacco l’opposizione: “Assemini è uno dei pochi comuni sardi a non aver ancora erogato i fondi che sono stati resi disponibili a dicembre dalla Regione”.

Un piccolo contributo annuale che viene erogato dalla Regione attraverso i Comuni che dispongono l’accredito ai residenti ai quali spetta il fondo. Ma ad Assemini ancora tutto tace e, tra solleciti e rinvii, la discussione si accende sui social e passa alle mani del gruppo di Fratelli d’Italia.

“La Sardegna è stata la prima regione d’Italia ad aver previsto un contributo economico per i malati di fibromialgia” spiega il portavoce Leonardo Cuccu.

“La scusa del poco personale non basta più. Le indennità dell’amministrazione arrivano puntuali a sindaco e assessori. Le testimonianze odierne confermano ciò che era già chiaro: l’Amministrazione comunale pensa che i malati possano aspettare. Auspichiamo che l’assessore competente si attivi quanto prima: i malati non possono essere costretti ad aspettare i comodi della malapolitica”.