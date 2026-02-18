Cagliari, ancora furti nei parcheggi adiacenti allo stadio dopo la partita: cala l’oscurità, si accende il tifo ma l’amara sorpresa finale scuote i tifosi.

Lunedì, durante il match dei padroni di casa contro il Lecce, un’altro veicolo è stato sottratto al proprietario: “Rubata Mini Countryman nei parcheggi dello stadio ( dalle 19 alle 23 )” riporta il post di chi spera di ritrovare il suo mezzo. Non una novità, purtroppo. Se l’auto non viene rubata, i malviventi spaccano i vetri per sottrarre ciò che possono. Succede soprattutto durante le partite che vengono giocate la notte.

Solitamente i ladri sfondano vetri, piegano gli sportelli e rubano tutto ciò che capita. Monetine se sono fortunati, altrimenti si accontentano anche di un pacco di gomme da masticare o dei pelati per farsi il sugo. Questo è emerso dai tanti racconti di chi ha subito i danni il mese scorso e quelli passati. Una storia nota da tempo e, sinora, niente sembra essere proprio cambiato. Complice la scarsa illuminazione, i ladri agiscono pressoché indisturbati: ecco le testimonianze dei lettori di Casteddu Online.

“A noi hanno portato via un giubbotto, 2 confezioni di polpa di pomodoro, una cassetta d’acqua. A una macchina vicina alla nostra, canne da pesca e il frigo con le birre”.

“Dalla macchina di mio marito per la partita del 16 agosto dopo aver spacchettato il vetro laterale hanno rubato la valigetta con gli attrezzi ed un profumo. Finito di andare allo stadio, mai più. È successo nei parcheggi adiacenti alla fiera, vicino al soprapassaggio per lo stadio”.

“Anche a me hanno danneggiato la macchina alla fiera e rubato le poche cose che avevo dentro: gomme da masticare, un power bank e un casco da moto. Il danno maggiore è che ti ritrovi con il vetro spaccato, quindi perdi tempo e soldi per andare a ripararlo, infatti alla fiera non parcheggio più”.

E ancora: “A noi nei parcheggi dietro la fiera, con tanto di mancia ai parcheggiatori, mi hanno staccato il bussolotto dallo sportello e piegato la porta per un po’ di monete. 900 euro di danni”.