Cumuli di sacchi, scatoloni, giochi per bambini e perfino materassini abbandonati accanto ai mastelli. Via Timavo si risveglia ancora una volta trasformata in una discarica a cielo aperto, segno evidente di un degrado che non accenna a fermarsi. Le immagini parlano chiaro: bottiglie, imballaggi e resti di cibo gettati senza alcun rispetto per la città. “Ecco come si presenta via Timavo. Una situazione che si ripresenta tutti i giorni. Una vergogna senza fine”, lo sfogo di un residente, costretto quotidianamente a fare i conti con lo spettacolo indecoroso lasciato dagli incivili. La questione non è nuova: la via è già finita più volte nel mirino delle segnalazioni dei residenti, esasperati da un fenomeno che mette in crisi non solo la pulizia, ma anche l’immagine stessa della città. Gli appelli al senso civico, al rispetto delle regole e al corretto conferimento dei rifiuti sembrano cadere nel vuoto, mentre le strade diventano vetrine del malcostume. Via Timavo è solo l’ennesimo esempio di una battaglia quotidiana tra chi cerca di mantenere la città pulita e chi, incurante delle regole, continua a trattare lo spazio pubblico come un deposito personale di rifiuti.