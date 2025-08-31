Cagliari, va in fiamme il deposito dell’ex mobilificio di Marino Cao: paura in via San Rocco, in azione i vigili del fuoco. Come vedete nel VIDEO REPORTAGE del fotografo Francesco Nonnoi, le fiamme altissime sono divampate intorno alle 20 in un’area strategica di Cagliari, nei pressi del mercato di San Benedetto, proprio dove di recente è stato presentato un progetto edilizio. Una lunga colonna di fumo a due passi da via Bacaredda, ben visibile nei quartieri di Villanova e San Benedetto, con i pompieri che sono stati costretti a un duro lavoro per domare prontamente le fiamme. Incendio nel cuore di Cagliari al tramonto di una domenica di fine agosto. Tanti i cittadini che hanno vissuto momenti di tensione in una zona densamente abitata, nella storica via San Rocco.