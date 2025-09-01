Nelle prime ore della mattinata i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias sono intervenuti sulla Strada Provinciale 108, in località Goroneddu, a seguito di un grave incidente stradale.

Un uomo di 84 anni, pensionato e residente a Carbonia, mentre si trovava alla guida della propria Fiat Multipla, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada terminando la propria corsa contro il terreno circostante.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno richiesto l’intervento immediato al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono giunti i militari dell’Arma e un’equipe sanitaria del 118, che ha tentato a lungo le manovre rianimatorie. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: il decesso è sopraggiunto a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

I Carabinieri stanno ora eseguendo i rilievi tecnici finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e hanno provveduto a regolare la viabilità, garantendo la sicurezza della circolazione durante le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo incidentato. Dai primi riscontri si è potuto già accertare che l’incidente è avvenuto in maniera autonoma e non risultano coinvolti altri veicoli.