Via Roma, proseguono i lavori, ma il primo tratto di strada di fronte alla nuova passeggiata è pericoloso per i pedoni.

Proseguono spediti i lavori per la completa apertura di Via Roma, apertura che come affermato ieri dal Sindaco Zedda dovrebbe essere prevista dopo il giorno di Sant’Efisio, con la messa in atto del piano urbanistico che, nonostante qualche piccola modifica, seguirà le linee anticipate dal nostro giornale.

Nel primo tratto della strada ormai aperto si registra però una situazione di poca sicurezza nell’attraversamento pedonale lato porto. Come si può notare dalle foto e dal video, il passaggio del CTM rende pericoloso il transito dei pedoni. Il motivo? La carreggiata troppo stretta, la mole del CTM, specie in prossimità delle fermate opposte troppo vicine, rendono difficile per gli automobilisti e per i pedoni la corretta visuale. La speranza comune è che questo problema venga attenzionato cosi da evitare tragiche conseguenze.