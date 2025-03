Ancora violenza in piazza Matteotti a Cagliari. Ieri pomeriggio, attorno alle 18 e 30, alcuni stranieri hanno iniziato a picchiarsi. Ignote le cause della rissa, sulla quale è intervenuto un finanziere non in servizio. L’uomo è stato a sua volta aggradito con uno spray al peperoncino. Alcuni passanti hanno allertato il 118 ma l’uomo fortunatamente all’arrivo dei sanitari stava già meglio. I protagonisti della rissa sono scappati.