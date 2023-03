Cagliari, via Roma sbarrata sino a fine luglio: una foresta urbana al posto di 14 corsie

Lunedì 27 marzo 2023. È questa la data, decisa dal Comune di Caglari, per iniziare i lavori in via Roma e realizzare il giardino pensato e proposto dall’archistar Stefano Boeri. Una promenade verde al posto di 14 corsie, il cantiere partirà da piazza Deffenu sino alla via Barcellona e, per il tratto della strada sino alla Rinascente, ci sarà la possibilità solo per chi vive nelle viuzze della Marina di utilizzarlo come parcheggio. Momentaneo, ovviamente. Quattro mesi di lavori, cioè sino a fine luglio: la rivoluzione di via Roma entra a tutti gli effetti nell’estate 2023 dei cagliaritani e dei turisti che, già da maggio, iniziano ad arrivare nella nostra città, soprattutto grazie alle crociere. Il sindaco Truzzu ha detto sempre che “ci vuole pazienza, la città sarà più bella”. Non sono comunque mancati i contrari all’operazione targata Boeri: i tanti alberi che saranno piantati cambieranno lo skyline della città per chi arriva dal mare. Sarà molto più difficile osservare i palazzi di via Roma e tutti gli edifici che compongono, da decenni, il panorama principale per chi si trova a bordo di una nave.

Il traffico, ovviamente, sarà rivoluzionato: possibile passare con le auto e gli scooter solo nelle due corsie più vicine al porto, arrivando dal viale Colombo. E per chi deve andare a Capoterra o Quartu? “Passate dalla Statale 554”, aveva detto Truzzu qualche giorno fa. I disagi ci saranno, bisogna solo augurarsi che non siano troppo grossi. E che, soprattutto, tra quattro mesi i lavori siano davvero terminati.